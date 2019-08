Fietser zwaargewond bij aanrijding met auto in Amsterdam

AMSTERDAM - Een fietser is vanmiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de kruising van de Jan Evertsenstraat en de Admiraal de Ruyterweg in Amsterdam.

Het ongeluk vond rond 12.50 uur plaats. Een traumateam kwam ter plaatse om het slachtoffer te behandelen. De fietser is vervolgens door een ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is door de politie verhoord over het incident.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De politie doet ter plaatse onderzoek. Door de aanrijding rijdt tram 13 richting het Centraal Station tijdelijk een andere route.