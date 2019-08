Werkzaamheden op N200: vertraging voor automobilisten tussen Haarlem en Amsterdam

HALFWEG - Automobilisten tussen Haarlem en Amsterdam moeten vanaf maandag rekening houden met grote drukte en extra reistijd. Tot 13 september zijn op de N200 bij Halfweg minder rijstroken beschikbaar vanwege werkzaamheden.

De rijstroken zijn afgesloten vanaf de kruising Oranje Nassaustraat in Halfweg. Omdat de kruising dan minder verkeer kan verwerken, wordt de komende weken grote drukte verwacht op de N200 en in Halfweg zelf. Bestuurders worden geadviseerd zoveel mogelijk de spits te vermijden.

Op de N200 vanuit Haarlem is er slechts één gezamenlijke rijstrook voor verkeer dat rechtdoor rijdt op de N200 of rechtsaf slaat Halfweg in. In de Oranje Nassaustraat is er maar één rijstrook open voor verkeer naar de N20.

De rijstroken zijn dicht omdat de N200 een grote opknapbeurt krijgt. Het startsein voor de werkzaamheden werd in november gegeven. Onder meer de bruggen worden vervangen. Ook komen er nieuwe drinkwatertransportleidingen en een ecopassage.