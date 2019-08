Gevestigde parkeerbedrijven op Schiphol balen van schade en boetes bij 'nieuwe spelers'

SCHIPHOL - Vooral nieuwe valet parking-bedrijven bij Schiphol blijken verantwoordelijk te zijn voor de recente problemen met schade, parkeerboetes en honderden extra kilometers op de teller. Tot ergernis van de gevestigde en naar eigen zeggen wél betrouwbare bedrijven, meldt vergelijkingssite SchipholParkeren.com.

Volgens initiatiefnemer Dorus Hinse zijn de meeste valet parking-bedrijven gemiddeld zo'n zeven jaar actief en krijgen zij nauwelijks klachten. "Maar in een jaar tijd zijn er circa tien nieuwe parkeerbedrijven bijgekomen, die veel problemen veroorzaken. Daardoor hebben de anderen last van de reputatieschade die hierdoor ontstaat."

De afgelopen tijd ging het veelvuldig mis met de parkeerbedrijven. NH Nieuws heeft meerdere berichten geschreven over auto's die bij terugkomst op Schiphol flink beschadigd bleken te zijn. In sommige gevallen waren er verkeersboetes gereden, stonden er fors meer kilometers op de teller of was er in de auto gerookt en gegeten.

In onderstaande video is te zien hoe een medewerker van zo'n valet parking-bedrijf bizar rijgedrag vertoont:



Volgens Hinse bieden de nieuwe, onbetrouwbare bedrijven parkeerplaatsen aan voor bodemprijzen. "Auto's worden geparkeerd op locaties waar dat niet is toegestaan, om ondanks die stuntprijzen toch wat te kunnen verdienen. De bestaande parkeerbedrijven beschikken over eigen terreinen en parkeren daar netjes en betrouwbaar de auto's."

De vergelijkingssite adviseert reizigers te letten op drie voortekenen voor problemen: misleidende domeinnaam die lijkt op schiphol.nl, goedkope vouchers via kortingssites zoals Social Deal, of bedrijfjes die minder dan een jaar actief zijn.

Eerder gaf de marechaussee ook al aan in korte tijd 110 klachten te hebben ontvangen. Een woordvoerder geeft tips: