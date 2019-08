Politie eert dappere Laurens voor hulp bij aanhouding inbreker

HAARLEM - De landelijke politie heeft Haarlemmer Laurens Bosch in het zonnetje gezet na zijn dappere daad door op de motor te helpen een inbreker te pakken.

Nieuwsfotograaf Laurens Bosch filmde zijn opmerkelijke actie afgelopen weekeinde.

Op twitter heeft Politie Nederland trots een video geplaatst over de actie van Laurens en de perfecte samenwerking met de politieagenten.

Vuurwapen

De reacties zijn veelal positief. Eén volger laat nog maar eens zien hoe gevaarlijk de daad van de nieuwsfotograaf was. "Ja, heel erg dapper van die burger op de motor, maar wat nu als die inbreker een vuurwapen of steekwapen bij zich had? En dat is een meer dan reële kans, dan was het misschien anders afgelopen voor die motorrijder."

NH Nieuws sprak hem maandag over zijn spontane ingeving te helpen bij de jacht op twee inbrekers:

De landelijke politie bracht Laurens samen met de agent die de inbreker uiteindelijk arresteerde. De politie noemt het 'een mooi voorbeeld van een aanhouding met hulp van een burger'.

In de video blikken Laurens en hoofdagent Rob Vlaar terug op hun gezamenlijke actie. "Het is niet mijn vak om boeven te vangen. Maar nu kwam het mooi uit", zegt Laurens. Dankzij hem kon de vluchtende inbreker niet goed wegkomen. Agent Rob kwam daardoor steeds dichterbij. "Op een gegeven moment stopte de verdachte met rennen en toen kon ik erop duiken om hem aan te houden. En dat was hartstikke mooi."

Dwang

In een politieauto analyseren ze met zijn tweetjes hun nachtelijk avontuur. Ro zegt dat Laurens het 'hartstikke goed' heeft gedaan. "Je gebruikte gewoon lichte dwang, je hebt hem opgejaagd. Maar je hebt hem niet getrapt, geslagen of van zijn sokken gereden. Precies zoals een burgeraanhouding moet zijn."