Met 3D-printer gemaakte molen, trekschuit en grachtenpand op Uitmarkt

AMSTERDAM - Een trekschuit, een molen en een grachtenpand zijn dingen die dit weekend bij de Uitmarkt in Amsterdam te zien zijn. De objecten verwijzen naar belangrijke uitvindingen uit het verre verleden. Ze zijn, wat kleiner dan ze echt zijn, geprint met 3D-techniek en staan bij het Uitmarkt-paviljoen van de provincie Noord-Holland.

Tijdens de Uitmarkt Amsterdam (op 24 en 25 augustus) presenteert de provincie de innovaties van de Gouden Eeuw samen met de innovaties van nu.

Windmolens en trekschuiten horen tegenwoordig in het museum thuis, maar ooit waren dat belangrijke uitvindingen die een stempel hebben gedrukt op Noord-Holland. Door de industriële revolutie werden dingen die met de hand werden gemaakt, ineens door een machine in elkaar gezet. Het Beemstermeer werd Beemsterpolder en de Zaanstreek de bakermat van de houthandel.

Iconen

Naast de trekschuit, de molen en het grachtenpand zijn ook een buitenplaats en een bloemkool speciaal voor de Uitmarkt met moderne 3D-techniek geprint. De techniek van 3D-printen is veelbelovend.

Vanuit het niets kun je met een printer voorwerpen maken voor ons dagelijks leven. Er wordt voornamelijk met kunststoffen gewerkt, maar printen in metaal, hout, beton of met organisch materiaal kan ook. Iedere vorm is mogelijk. De techniek leent zich het best voor maatwerk, grote hoeveelheden printen is erg kostbaar.

Onderwijs

Veel meer mensen krijgen met de 3D-printer zelf de mogelijkheid om producten te maken. Op de Universiteit of de Hogeschool, maar ook op de basisschool, is het onderdeel van de leerstof. "Ingenieurs en ontwerpers van de toekomst kennen de mogelijkheid die deze techniek met zich meebrengt", zo schetst Sander Smit van printbedrijf MakerPoint de toekomst. "Nu vinden we de techniek nog bijzonder, maar straks is die net zo gewoon als boren, zagen en frezen." De provincie nodigt bezoekers van de Uitmarkt van harte uit om de 3D-prints te bewonderen tijdens de Uitmarkt.

Uitmarkt Amsterdam

Niks missen van de Uitmarkt? NH Nieuws volgt het evenement. Op onze specialpagina kun je alle verhalen erover lezen.