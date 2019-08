Jonge Enkhuizer opgepakt met verboden wapens

ENKHUIZEN - Een 18-jarige Enkhuizer is woensdag door de politie aangehouden vanwege verboden wapenbezit. De vondst kwam per toeval aan het licht tijdens een autocontrole.

De man werd rond 16.00 uur gecontroleerd bij het Gemaal in Grootebroek. Hij bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Toen de politie verder keek in de auto, werd er ook nog een boksbeugel en een uitschuifbaar mes aangetroffen. De wapens zijn in beslag genomen.