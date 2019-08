Aan de haak geslagen eend zoekt zelf hulp bij Vogelopvang

NAARDEN - Maar al te vaak worden bij de Vogelopvang Naarden zieke dieren binnen gebracht. Een aantal dagen geleden besloot een gewonde eend het heft in eigen handen te nemen. De vogel zwom zelf naar de opvang met een vishaak in een van haar pootjes.

"De opvang zit aan een sloot en sinds een aantal dagen zwom de eend hier. We zagen wel dat ze niet goed bewoog en tijdens het zwemmen maar een pootje gebruikte", vertelt Eline van den Bosch van de Vogelopvang Naarden. "Toen we de poot zagen, bleek dat er een vishaakje doorheen zat. Dat is heel pijnlijk voor zo'n dier", aldus Eline.

Met brood is het dier uiteindelijk uit het water gelokt zodat het gevangen kon worden. "We hebben het haakje eruit gehaald. De eend krijgt nu nog antibiotica want zo'n visserhaakje kan ontzettend vies zijn. De wond was al een beetje aan het ontsteken."

Toeval

Of de eend instinctief naar de opvang is gezwommen is volgens Eline lastig te zeggen. "Het kan ook toeval zijn. De eenden komen en gaan. Ik weet niet of ze echt denken 'daar moet ik zijn'. Maar bijzonder is het wel", vertelt ze.

De eend maakt het naar omstandigheden goed. Ze krijgt nog een aantal dagen antibiotica. Als ze genoeg is aangesterkt, wordt ze weer terug gezet.