Inbrekers komen terug na mislukte inbraak en lopen tegen de lamp

AMSTERDAM - In de nacht van dinsdag op woensdag heeft de politie drie hardleerse inbrekers op heterdaad betrapt in een flat aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam Zuid. Het gaat om drie mannen tussen de 23 en 30 jaar oud uit Rotterdam en Den Haag

Rond 03.30 uur krijgt de politie een melding van een bewoner die ziet dat de mannen met gereedschap proberen om via de hoofdingang in de flat te komen. Als de politie bij de flat aankomt zien zij in de parkeergarage drie mannen die voldoen aan het signalement van de inbrekers.

Brutaal

Als de mannen de politie zien, vluchten ze weg. Terwijl de zoektocht naar de drie daarna in volle gang is, krijgt de politie rond 05.10 uur een inbraakmelding binnen uit hetzelfde complex. Het blijkt dat de brutale daders in dezelfde flat nog een poging hebben gewaagd.

Bij die woning kan de politie twee van de drie mannen aanhouden. De derde inbreker wordt later ook gevonden. Hij hield zich ergens anders in het complex schuil. De politie doet op dit moment nog verder onderzoek naar de zaak.