Weg met de geraniums: steeds meer Noord-Hollanders blijven werken na pensioen

NOORD-HOLLAND - Rustig achter de geraniums zitten en regelmatig fungeren als veredelde oppas zien niet alle 65-plussers uit de provincie zitten. Steeds vaker wordt er na de pensioenleeftijd nog gewoon doorgewerkt.

Zo heeft in Noord-Holland 9.2 procent van de 65-plussers nog betaald werk. Hiermee staat de provincie aan de top. Alleen in Utrecht werken er meer ouderen, namelijk 9.5 procent van de pensionado's. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), inzichtelijk gemaakt door LocalFocus.

Met name mensen die net de 65 zijn gepasseerd, blijven steeds vaker werken. Zeventien procent van de 65- tot 70-jarigen was vorig jaar nog aan het werk. Ter vergelijking: tien jaar geleden was dat nog maar twaalf procent.

Op de kaart hieronder is te zien hoe Noord-Holland het doet in vergelijking met de rest van Nederland.