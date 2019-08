Een jaar later: verwoestende brand bij restaurant De Klok in hart van Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Een brandende gasfles, een gigantische vuurzee, zwarte rookpluimen en twee gewonden. Precies een jaar geleden werd Egmond aan Zee opgeschrikt door een heftige brand bij het bekende restaurant De Klok. Tot op de dag van vandaag rest een gapend gat in het centrum van het dorp.

De verwoestende brand brak op 16 augustus 2018 uit, aan het begin van de middag. Een gasfles van een terrasverwarmer vliegt op dat moment in brand, waardoor grote vlammen ontstaan. Door de hitte vatten ook de zonneschermen vlam. Ondanks verwoede pogingen van het personeel is de vuurzee na amper een minuut al niet meer onder controle te houden.

Omwonende Linda Eijkelboom maakte met haar mobieltje onderstaande video, waarin in een krappe dertien minuten is te zien hoe De Klok volledig in lichterlaaie staat:

De toegesnelde brandweer probeert met man en macht om de brand niet verder te laten uitslaan. Terwijl het dorpsplein volstroomt met geschrokken omstanders zijn de brandweerlieden druk in de weer.

Ze gooien met stoelen en tafels om te voorkomen dat ook het terrasmeubilair vlam vat:

Maar helaas, ondanks de massale toestroom van hulpdiensten lukt het niet om het vuur onder controle te krijgen. In een paar uur tijd wordt het restaurant met de grond gelijk gemaakt. Letterlijk, want om de vlammen volledig te kunnen blussen moet het pand later tegen de vlakte.

Een dag na de brand staan de muren nog wel overeind, maar alles is zwartgeblakerd en smeult nog na. Dorpsbewoners staan achter de hekken vol ongeloof te kijken naar de resten. "Iedereen heeft hier weleens gegeten. De verslagenheid is dan ook groot", aldus onze verslaggever ter plaatse.

Wat volgt zijn hartverwarmende inzamelacties van de Egmonders om de drie eigenaren van De Klok een hart onder de riem te steken. Nog op de dag van de brand wordt een crowdfunding gestart. Een paar dagen later verkoopt de 9-jarige Liv eigengemaakte armbandjes en doneert de opbrengt, bijna zeshonderd euro, aan de heropbouw. En twee maanden na de brand organiseert Dieter Broek een benefiet en haalt daar zo'n 15.000 euro mee op:

Ondanks al die hulp is de heropbouw nog niet gestart. Aan het Pompplein rest na een jaar nog steeds een gapend gat. De eigenaren Mirjam, Rob en Jules hebben in mei laten weten dat ze klaar zijn met de afronding met de verzekering, maar dat ze nog afhankelijk zijn van andere factoren. "Daardoor zijn dan ook bij ons de frustraties hoog, net als bij al onze familie, vrienden en restaurantgasten."

Er is dus nog geen nieuwe De Klok. Of en wanneer dat wél gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Vanavond belt NH Nieuws met de getroffen horecabazen om te horen hoe de vlag er, een jaar na de brand, bijhangt.