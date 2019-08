Imposante muziekboxen in beslag genomen na zoveelste melding van geluidsoverlast

ZANDVOORT - Agenten in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort hebben sinds afgelopen nacht vier grote muziekboxen op het politiebureau staan. De geluidsapparatuur werd in beslag genomen nadat een bewoner voor de zoveelste keer zijn decibellen niet in bedwang kon houden.

Aan het begin van de nacht werd er - door vermoedelijk buurtbewoners - geklaagd over de geluidsoverlast. De man zou op een niet acceptabele stand muziek aan het afspelen zijn.

Toegesnelde agenten hoorden ook dat er sprake was van overlast. Omdat de bewoner al vaker een waarschuwing had gehad, was de maat voor de politie vol. Alle geluidsapparatuur is in beslag genomen.

Onder het Facebook-bericht van de politie wordt positief gereageerd op de actie. Sommigen zijn zelfs 'geïnteresseerd' in de hele handel: "Ik bied er 10 euro voor", schrijft iemand. Wat de politie met de muziekinstallatie gaat doen, is niet bekend.