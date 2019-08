Meerdere ruiten ingeslagen bij auto's op carpoolplaats in Amsterdam

AMSTERDAM - Van zeker zeven auto's die geparkeerd staan op de carpoolplaats aan de Oude Haagseweg in Amsterdam zijn vannacht de ruiten ingegooid. Vermoedelijk om waardevolle spullen uit de auto's te stelen.

Wanneer de ruiten vannacht precies zijn ingegooid is nog niet bekend. De politie doet nog onderzoek naar de zaak. Wel is duidelijk dat de schade behoorlijk is. Van veel auto's zijn meerdere ruiten kapot en er ligt veel glas op de grond.

Of er ook spullen buiten zijn gemaakt is ook nog niet duidelijk.