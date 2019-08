Lichaam van 'gevallen' Haarlemmer (21) in Lloret de Mar onderzocht: "Lijkt op misdrijf"

HAARLEM - Een paar weken geleden is de 21-jarige Dewi de Koster uit Haarlem om het leven gekomen in Lloret de Mar. Volgens de lokale autoriteiten zou hij van een muur zijn gevallen, maar forensisch patholoog Frank van de Goot trekt na onderzoek van het lichaam een andere conclusie: "Mogelijk is er sprake van een gewelddadige dood."

In De Telegraaf vertelt Van de Goot dat hij geen enkele aanwijzing voor een val heeft gevonden. "Nader onderzoek is hard nodig, en snel ook. Ik heb grote twijfels."

Hoofdwonden

De jonge Haarlemmer werd op zaterdag 20 juli in de vroege ochtend gevonden op straat. "Vlakbij een club, een paar straten verderop. Hij had hele erge wonden aan zijn hoofd", vertelde zus Amy eerder aan NH Nieuws. Dewi werd met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht, maar overleed daar later aan zijn verwondingen.

Zijn familie had al vrij snel twijfels over zijn doodsoorzaak. Hen werd in eerste instantie verteld dat Dewi van een balkon was gevallen. Daarna veranderde dat in 'een muurtje van vier à vijf meter hoog'. "Maar dan zou hij toch veel meer botbreuken moeten hebben en niet alleen aan zijn gezicht gewond moeten zijn?"

Van de Goot lijkt zich te scharen achter de twijfels van de familie. Een woordvoerder van de Spaanse justitie sluit na de bevindingen van de forensisch patholoog niet uit dat het onderzoek wordt heropend.