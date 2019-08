Operaties 19 patiënten uitgesteld na grote computerstoring Tergooiziekenhuizen

HILVERSUM - Als gevolg van de grote computerstoring in de Tergooiziekenhuizen in Hilversum en Blaricum zijn negentien operaties uitgesteld.

Dat zijn operaties die al in de agenda stonden. Mensen die zich op het moment van de storing op een van de getroffen afdelingen in een van de ziekenhuizen meldden, werden door verloskundigen, huisartsen en ambulancepersoneel op de hoogte gebracht en - indien nodig - naar andere ziekenhuizen gestuurd of gebracht.

De storing trad afgelopen nacht rond middernacht op. Daardoor konden vanochtend niet alle computers op de gebruikelijke manier worden opgestart en ontstonden er problemen met de administratie.

Uiteindelijk hielden de afdelingen spoedeisende hulp in beide ziekenhuizen de deuren gesloten, net als de afdelingen 'eerste hart hulp' en verloskunde in Blaricum. Vanaf morgen is de gang van zaken in de ziekenhuizen weer normaal, benadrukt een woordvoerder.

'Vertraging is ververlend'

Janneke Brink-Daamen, lid van de raad van bestuur van de Tergooiziekenhuizen stelt dat de veiligheid van de patiënten niet in gevaar is geweest. "Wij vinden het wel heel vervelend dat onze patiënten vertraging hebben ondervonden, of dat hun operatie of afspraak is afgezegd", aldus Brink-Damen.

"Patiënten worden zo snel mogelijk gebeld om een nieuwe afspraak te maken." Zij dankte omliggende ziekenhuizen voor de opvang van patiënten van de Tergooiziekenhuizen tijdens de storing.