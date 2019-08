Gordon verlaat luxe afkickkliniek Zuid-Afrika: schone neus en zes kilo afgevallen

BLARICUM - Gordon heeft de luxe afkickkliniek in Zuid-Afrika, waar hij verbleef om zijn cocaïneverslaving aan te pakken, verlaten.

Dat meldt hij vandaag op Facebook. Na een maand vol intensieve therapieën - en een safari - heeft de televisiepersoonlijkheid daarmee een eerste stap gezet richting genezing.

Lees ook: Gordons verblijf in afkickkliniek werpt vruchten af: "Het gaat supergoed met mij"

Hij is te nuchter om na vier weken al van een grote overwinning te spreken. "De moeilijkste reis gaat nu nog komen in een maatschappij waar drank en drugs vrijelijk te verkrijgen zijn. Ik ga het nog heel moeilijk krijgen maar met de steun van mijn beste vrienden en familie moet het me lukken."

De afgelopen maand verbleef hij in het luxe White River Manor, een Zuid-Afrikaanse afkickkliniek.

Zijn verblijf in de kliniek heeft hem meer goeds gebracht, vertelt hij. Zo is hij naar eigen zeggen zes kilo afgevallen en heeft hij zijn diabetes type II overwonnen. Hij bedankt al zijn fans in Nederland voor hun hartelijke steun.