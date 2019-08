Weergoden trakteren op droog intermezzo van welgeteld één dag

NOORD-HOLLAND - Goed en slecht nieuws voor iedereen die het helemaal heeft gehad met de regen van de afgelopen dagen. Eerst het goede nieuws: morgen blijft het vrijwel droog. Dan het slechte nieuws: zaterdag komt het weer met bakken uit de hemel.

Althans, dat is de voorspelling van Jan Visser. Volgens de NH-weerman profiteert Nederland morgen even van een hogedrukgebied tussen Groot-Brittannië en IJsland, en verloopt de dag daardoor goeddeels zonnig. Na een nevelige ochtend loopt het kwik op tot een aangename 22 graden. De wind is matig tot vrij krachtig, maar komt uit het zuidwesten en tempert de temperatuur daarom nauwelijks.

Lees ook: Festivalkaarten Latin Village voor absolute bodemprijzen te koop

Voor zaterdag staat er opnieuw een plens regen op het programma, wat veel festivalgangers er de afgelopen dagen toe zette hun kaarten voor een prikkie te verkopen. Toch valt de voorspelling voor zaterdag nog mee vergeleken bij die van zondag: op sommige plekken kan dan namelijk 30 milimeter regen vallen en mogen we blij zijn als de thermometer de 20 graden aantikt.