Autoradio in Piet Heintunnel Amsterdam kan pas in 2022 aan

AMSTERDAM - Het gaat nog zeker drie jaar duren totdat automobilisten weer radio kunnen luisteren in de Piet Heintunnel in Amsterdam.

In mei werd al bekend dat de gemeente het onmogelijk maakt om de radio te gebruiken in de tunnel. Dat is gedaan uit veiligheidsoverwegingen. Normaal gesproken kan het radiosignaal tijdens een calamiteit vervangen worden door een ontruimingsbericht. Omdat dat niet lukte in de Piet Heintunnel, is het radiosignaal permanent geblokkeerd.

Het was toen nog onduidelijk hoe lang deze situatie zou duren. Vandaag schrijft Het Parool dat het signaal pas na de renovatie van de Piet Heintunnel terugkomt. Die renovatie begint in het voorjaar van 2021 en is naar verwachting in de zomer van 2022 afgerond.