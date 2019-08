Blaricum bijna klaar voor de kermisweek: "Het wordt een topfeest!"

BLARICUM - Partytenten, fusten bier en dranghekken. Blaricum is er bijna helemaal klaar voor: de jaarlijkse kermisweek. Vorig jaar kreeg het feest te maken met vandalisme door jongeren die te veel drank en drugs op hadden. Dit jaar nemen horeca-ondernemers extra maatregelen. "We gaan er weer een mooi feestje van maken!"

"Ik heb er onwijs veel zin in," zegt Marita Steenbeek van Het Vitus in Blaricum. "We moeten nog even hard aan de slag, maar we zijn er bijna klaar voor." Het was wel even spannend hoe de kermisweek er dit keer uit zou zien. "Er was wat gedoe over wat wel en niet mocht dit jaar, maar we zijn eruit gekomen met de gemeente."

Ze doelt op de maatregelen die zijn getroffen om de kermisweek dit jaar ordentelijk te laten verlopen. De openingstijden van de horeca zijn aangepast, er lopen meer beveiligers op straat en hekken beschermen de tuinen van omwonenden.

Lachgas

Vorig jaar was er overlast van jongeren die te veel drank en drugs op hadden. "Volgens mij viel het allemaal wel mee, wij weten niet precies wat er gebeurd is," zegt Marise Lindeman-van de Koot van het café d'Ouwe Tak, even verderop. "Maar je ziet wel dat er op straat jongeren hangen. Die gaan thuis indrinken, want ze zijn onder de achttien dus ze mogen de kroeg niet in. En helemaal in combinatie met die lachgaspatronen leidt dat nogal eens tot problemen."

Lees ook: Kermis Blaricum versoberd om raddraaiers buiten te houden: "Het moet een dorpsfeestje zijn"

Daarom krijgt iedere bezoeker dit jaar een polsbandje om en wordt er strenger gecontroleerd op alcoholgebruik onder de achttien. Maar de uitbaters die wij spreken verwachten vooral veel drukte en gezelligheid. Ze huren dan ook extra personeel in voor deze week. "We gaan met het hele team knallen. Het wordt één groot feest," zegt Kirsten Elders van Moeke Spijkstra.

Vuurwerk

En de feestweek draait natuurlijk vooral om de activiteiten die de Oranje Vereniging Blaricum organiseert. Ringsteken, een vuurwerkshow en de Blaricumse volksspelen staan onder andere op het programma. "Het is een feest voor iedereen en ik vind het geweldig om te zien dat de nieuwe generatie weer net zo enthousiast meedoet met de volksspelen als wij," aldus Marita.

Bekijk hier hoe de drie kroegen zich voorbereiden op de kermisweek.

Het Vitus:



d'Ouwe Tak:



Moeke Spijkstra: