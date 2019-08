VIDEO: Leeuw Simba leert spelen voor hij uit quarantaine mag

ANNA PAULOWNA - De quarantaine-periode van de verwaarloosde leeuw Simba, die in juli vanuit Irak naar Anna Paulowna werd gehaald, zit er bijna op. Om hem alvast wat socialer gedrag bij te brengen, leert hij nu spelen.

Simba werd door twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in Irak bij toeval ontdekt in Bagdad. Het leeuwtje werd in een veel te kleine kooi op een markt gepresenteerd.

Het beest naar Nederland transporteren had nog wel wat voeten in de aarde: om de kosten te dekken, werd er een inzameling opgestart, die uiteindelijk 10.000 euro opbracht.

De leeuw heeft ondertussen ruim de tijd gehad om aan te sterken en zijn verzwakte lichaam weer gespierd te krijgen. Omdat zijn quarantaine-periode er bijna op zit, traint hij nu alvast wat handige sociale skills als spelen.