Leden Hells Angels horen strafeis voor mishandelen van festivalgangers in Waarland

WAARLAND - Voor het mishandelen van festivalgangers, drie jaar geleden, hebben vier leden van de Hells Angels zich vandaag voor de rechter moeten verantwoorden. Drie van hen hebben een gevangenisstraf tegen zich horen eisen, de vierde alleen een werkstraf. Op het festival in Waarland werden destijds meerdere mensen geschopt en geslagen.

De 57-jarige Koenraad H. uit Eindhoven hoorde de hoogste straf tegen zich eisen: zeven maanden gevangenisstraf. Er werd een gevangenisstraf van vijf maanden geëist tegen Gerrit Jan B. (52) uit Zandvoort en Ronald van der Z. (46). De 45-jarige Marcel V. uit IJmuiden komt er, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, vanaf met een werkstraf van 240 uur.

Een getuige verklaarde in 2016 tegenover de politie dat er "al een tijdje iets in de lucht hing". Om onduidelijke redenen escaleerde het op een gegeven moment. De verwondingen waren uiteindelijk niet gering: er moesten enkele slachtoffers naar het ziekenhuis voor een gebroken neus en een gebroken kaak.

Onze mediapartner Noordkop Centraal (toen nog Schagen FM) was in 2016 bij het festival in Waarland. Deze video is gemaakt vlak voor het mis ging:



De leden van de Hells Angels zeggen zelf ook klappen te hebben gekregen. Zij houden het daarom op zelfverdediging, zegt hun advocaat Geert Kaaij. "Vanwege persoonlijke omstandigheden en hun rol in het geheel hebben ze niet allemaal dezelfde strafeis gekregen." De zaak duurde vandaag bijna de hele dag. "Dat was zo lang, omdat er veel getuigenverklaringen en aangiften waren", aldus Kaaij. "Ze waren niet allemaal eensluidend."

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Verbod op motorclub

Eind mei werd motorclub Hells Angels in Nederland verboden. Het Openbaar Ministerie wilde dit omdat de motorclub geweld zou 'faciliteren en verheerlijken' en de rechtbank was het daarmee eens. Volgens de rechtbank heeft de motorclub een 'geweldscultuur' die 'kenmerkend en structureel' is en die de club kan worden aangerekend. Door het verbod van de motorclub is lidmaatschap van de Hells Angels juridisch niet meer mogelijk.