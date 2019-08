Problematiek Markerwaarddijk bereikt inmiddels ook Tweede Kamerleden

ENKHUIZEN - Tweede Kamerleden Remco Dijkstra en Helma Lodders van de VVD stellen vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat - Cora van Nieuwenhuizen - over het gedoe met de Markerwaarddijk. "Hoe gaat u ervoor zorgen dat deze problemen verleden tijd gaan zijn?", willen ze weten

De Markerwaarddijk was dit weekend weer afgesloten door bergen zand op de weg. Maar dit is bij lange na niet de eerste keer dat dit is gebeurd. De problemen ontstonden vijf maanden geleden, toen Rijkswaterstaat tien miljoen kuub zand stortte voor de versteviging van de dijk.

'Dit was een aangegeven risico'

Inmiddels hebben alle verhalen de Tweede Kamer bereikt en worden er kritische vragen gesteld. "Waarom is er bij de dijkversterking gekozen voor zand - terwijl Rijkswaterstaat dat als grootste risico zag", luidt één van de vragen in die brief aan de minister.

'Wat gaat u eraan doen?'

Daarnaast zijn ze benieuwd naar de vervolgstappen van Van Nieuwenhuizen en of ze kan aangeven hoe zij er voor gaat zorgen dat de wegafsluitingen niet meer voorkomen. "Wanneer zijn de problemen verleden tijd? Welke maatregelen worden er getroffen en zijn deze voldoende?"

Voor het beantwoorden van kamervragen staat een periode van drie tot zes weken aangegeven. In de tussentijd is Rijkswaterstaat bezig om vijfduizend vrachtwagens met grond te storten op het zand naast de dijk. Rijkswaterstaat beloofde eerder deze week dat het probleem met stuifzand op de weg, vanaf 1 oktober is opgelost.