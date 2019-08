TERUGKIJKEN: AZ-fans onderweg naar Den Haag voor eerste 'thuiswedstrijd' na instorten stadiondak

ALKMAAR - Het zal veel AZ-supporters een vreemd gevoel bezorgen. Door het instorten van het stadion speelt de club vanavond z'n eerste 'thuiswedstrijd' daarom niet in Alkmaar, maar in het stadion van ADO in Den Haag. De bussen zijn vanmiddag rond vijf uur vertrokken naar Den Haag.

De bussen met Alkmaarse voetbalfans vertrokken in clusters vanaf vijf uur. AZ speelt om 20.30 uur in het Cars Jeans-stadion tegen FC Mariupol in de voorronde van de Europa League.

Kijk hier terug hoe de fans de bussen in gingen:

AZ wijkt voor de komende twee duels uit naar het stadion van ADO Den Haag. Om de supporters toch een beetje het thuisgevoel te geven, is het groen-gele Haagse stadion de afgelopen dagen AZ-rood gekleurd: