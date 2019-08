Prijs invalidenplekken Den Helder 'meer dan verdubbeld': "Voor velen niet op te brengen"

DEN HELDER - De prijs van gehandicaptenparkeerplaatsen is in Den Helder 'meer dan verdubbeld'. Voor het kopen van een nieuwe invalidenplek moeten Nieuwediepers nu 489 euro betalen. Dat weet GroenLinks-politicus Kees de Jager, die zelf in een rolstoel zit. "Ik hoor van verschillende kanten dat het zoveel is verhoogd, maar online is het niet meer terug te vinden."

De Jager was onaangenaam verrast toen hij hoorde dat mensen voor het aankopen van een gehandicaptenparkeerplaats nu zoveel geld kwijt zijn. "Voor veel mensen met een handicap is dit bedrag niet op te brengen, de meesten hebben namelijk een lage koopkracht. Dat komt omdat ze vaak een uitkering krijgen, maar ook omdat ze niet al hun ziektekosten vergoed krijgen en ze extra kosten hebben vanwege hun invaliditeit."

Mensen reageren op Facebook teleurgesteld. "Ik wilde er voor mijn vrouw ook één aanvragen", zo schrijft Paul. "Maar dit is mij te gortig voorlopig." Mirjam vindt dat het beleid van de gemeente verkeerd is. "Het wordt tijd dat de gemeente leert dat geld weghalen bij mensen die al niet veel hebben, niet leidt tot een beter leefklimaat in de stad."

Uitzondering

Hoewel het eerder genoemde bedrag alleen geldt voor het kopen van een nieuwe plek, kost het ook een flinke duit als mensen verhuizen of een andere auto zouden kopen. Er moet nu 371 euro worden betaald voor het verhuizen van de parkeerpaal, en 140 euro voor het wijzigen van het kentekenbordje. Den Helder lijkt overigens een uitzondering: in Hollands Kroon kost een invalidenplek ruim 161 euro, in Schagen en op Texel is de parkeerplaats gratis.

Waarom de prijs voor invalidenparkeerplaatsen zo exorbitant is verhoogd in Den Helder is niet bekend. Sommigen suggereren dat het te maken zou hebben met de invoering in 2017 van de blauwe zones in het centrum van de stad. GroenLinks wil van het college weten waarom de prijsstijging is doorgevoerd.

Alleen mensen met een gehandicaptenparkeerkaart krijgen een aparte parkeerplek bij huis.