Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in zaak tegen Sjonnie W.

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak tegen de 46-jarige Sjonny W. Hij werd vorige week door de rechter vrijgesproken van het doden van Sabrina Oosterbeek en Monique Roossien.

Het Openbaar Ministerie is het niet met de uitspraak van de rechter eens. Eerder eiste het OM nog twintig jaar cel en tbs wegens drie keer doodslag.

Lees ook: 14 jaar cel en tbs voor Sjonnie W., geen bewijs voor dood Sabrina Oosterbeek

De rechter veroordeelde W. vorige week enkel voor een van de drie moorden, de moord op de Roemeense Mirela Mos. Hij kreeg veertien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Sabrina Oosterbeek werd in maart 2017 als vermist opgegeven, maar haar lichaam is nooit gevonden. Volgens de rechtbank was er daarom geen bewijs dat ze om het leven is gebracht.

Lees ook: Familie Sabrina Oosterbeek: "Laatste hoop om haar nog te vinden is weg"

Het lichaam van Monique Roossien is wel gevonden. De rechter zei dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen, maar dat het niet was vast te stellen dat W. daarvoor verantwoordelijk zou zijn.