Organisator Jack Brakeboer zwemt niet mee tijdens marathon: "Ik ben er doodziek van"

MEDEMBLIK - Hoewel Jack Brakeboer uit Medemblik deelnemer is van het eerste uur, doet hij dit jaar niet mee aan de 50ste IJsselmeer zwemmarathon. Door een pijnlijke ontsteking aan zijn schouder moet hij vanaf de kant toekijken.

"Ik ben er echt doodziek van, maar ik ben er ook wel deels overeen. Ik mag al zes weken niet zwemmen, dus ik ben een beetje aan het idee gewend", vertelt Jack.

De laatste tocht die hij heeft gezwommen was in april toen hij een tocht van tien kilometer aflegde. "Ik had toen al pijn, maar was een beetje eigenwijs. Ik heb dat toen op karakter gezwommen." Na die tocht was het over en moest Jack het advies van zijn dokters opvolgen.

Jammer

Omdat het dit jaar de vijftigste keer is dat Jack de zwemmarathon op het IJsselmeer organiseert, was het voor hem een droom om tijdens het gouden jubileum ook mee te zwemmen. Maar uitgerekend dit jaar wordt hij gedwongen om van de kant mee te kijken. "Dat is echt mega jammer."

Toch iets positiefs

Maar achter de wolken schijnt ook een klein zonnetje, ziet Jack in. "Want nu kan ik het eindelijk eens volledig meemaken. Met alles erop en eraan. Mijn coach zei: 'Jack het is ook jouw feest. Daar kan je nu van genieten.' Dat vind ik mooi gezegd."

De finish is, net als elk jaar, voor zijn café Brakeboer. In totaal zwemmen er 28 deelnemers de tocht van 22 kilometer, van Stavoren naar Medemblik. Jack is bijzonder trots op het feit dat Maarten van der Weijden meedoet. "Dat is wel erg uniek", zegt hij.

"Zelf ga ik mee met de boot, die naast de zwemmers vaart. En als ik eerlijk ben, ben ik er bijna blij mee dat ik niet hoef te zwemmen - door dit weer", grapt hij. "Maar ik sluit niet uit, dat als mijn schouder is genezen, ik het water gewoon weer in spring."