Auto knalt met volle vaart tegen boom in Naarden

NAARDEN - Een automobiliste heeft vanmiddag een flinke klapper gemaakt door op de Huizerstraatweg in Naarden met volle vaart tegen een boom te rijden.

De bestuurster van de auto knalde door nog onbekende reden tegen de boom langs de weg. De klap was erg hard want beide airbags zijn er uit geschoten. De automobiliste is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Beruchte weg

Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Op de bewuste weg rijden wel vaker auto's tegen een boom.