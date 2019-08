Colombiaanse vrouwen krijgen jaren cel voor rooftocht op Mysteryland

VIJFHUIZEN - Twee Colombiaanse vrouwen zijn vandaag veroordeeld tot gevangenisstraffen voor de diefstal van tientallen mobiele telefoons op festival Mysteryland.

Vorig jaar zomer werden tijdens het festival Mysteryland in Vijfhuizen ruim tweehonderd telefoons gestolen. De politie bevestigde destijds dat dit gedaan werd door een groep actieve bendeleden uit Colombia. Die bende werd ervan verdacht Europese festivals af te reizen met als doel zo veel mogelijk telefoons en geld buit te maken.

Vlak na het festival nam de politie in Frankrijk een grote tas met mobiele telefoons uit een Flixbus in beslag. Na lang onderzoek bleek dat die telefoons eigendom waren van de festivalgangers. Twee vrouwelijke bendeleden werden toen opgepakt.

Vandaag hebben deze vrouwen in 30 en 24 maanden cel gekregen. Een 21-jarige vrouw was ruim een maand actief binnen de bende en had daarin een leidende rol. Zij heeft de hoogste celstraf gekregen, niet alleen voor de diefstal maar ook voor haar rol binnen een criminele bende. De andere vrouw is 34 jaar oud. Bewezen is dat dat zij drie dagen meewerkte in de bende.

Tegen beide vrouwen werd oorspronkelijk drie jaar celstraf geëist. "De rechtbank neemt het beiden bijzonder kwalijk dat zij met en vooropgezet plan naar het festival in Nederland zijn gekomen en de bezoekers op brutale wijze van hun telefoons hebben beroofd. Daardoor zijn ook honderden gigabytes aan foto's, filmmateriaal en andere persoonlijke data verloren gegaan."