Koedijk maakt zich op voor 56e Gondelvaart, bouwers druk met laatste loodjes

KOEDIJK - Nog twee dagen en dan is de 56e Gondelvaart in Koedijk. Tientallen versierde gondels varen bij het vallen van de schemer over het Noordhollands Kanaal. Op de schuiten staan vaak grote decors en er is muziek en dans.

In 1963 werd de Gondelvaart Koedijk voor het eerst gehouden. Sinds begin vorig jaar staat dit 'carnaval op het water' geregisteerd als Immaterieel Erfgoed. En nog altijd is deze gondelvaart een van de grootste van ons land die veel kijkers trekt naar de Kanaaldijk.

Veertien bouwgroepen met inwoners uit het dorp hebben de afgelopen maanden veel vrijetijd gestoken in het bouwen van hun ontwerp. Zaterdagochtend worden die op ingehuurde trekschuiten gemonteerd. Inclusief de sponsorboten varen er negentien gondels van het noorden naar het zuiden langs Koedijk.

Laatste loodjes

Ruud Slikker en zijn bouwgroep doen al meer dan vijftig jaar mee. Vorig jaar werden ze nog eerste met hun 'portretten uit het Rijksmuseum'. Dit jaar bouwden ze een oude brandweerspuit na. "Onze boot is bijna klaar. De laatste loodjes nog en dan is het wachten tot zaterdag", vertelt een trotse Ruud.

De Gondelvaart Koedijk begin zaterdagavond om 21 uur. Maar in het dorp starten vandaag al de bijbehorende festiviteiten. Het hele evenement duurt tot en met zondag.