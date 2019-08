Ontevreden bezoeker van de Bijenkorf dreigt 'de boel overhoop te schieten'

AMSTELVEEN - 'Klant is koning', moet een woedende man vanmorgen in de Bijenkorf in het Stadshart van Amstelveen hebben gedacht. Hij was zo ontevreden dat hij een medewerkster van de winkel heeft bedreigd.

De man liep laaiend de winkel uit en verzekerde de medewerkster dat hij terug zou komen met een vuurwapen om de boel overhoop te schieten.

Het personeel van de winkel is flink geschrokken van het dreigement, zo meldt mediapartner RTV Amstelveen.

De politie is ter plaatse gekomen maar van het heethoofd is niets meer vernomen. Het voorval wordt onderzocht. De winkel is de hele dag gewoon open gebleven.