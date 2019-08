Jeugdige vandalen houden huis in Wormer- en Jisperveld: "Alles wat kon branden is weg"

WORMERLAND - “Eén groot inferno met bier." Zo beschrijft Gerard de Jong de resten op zijn eiland in het Wormer- en Jisperveld. Hij had er met veel moeite een picknicktafel met stoelen, een kinderspeelhuisje en een hoop gezelligheid gecreëerd. Nu is het allemaal weg, met 'dank' aan jeugdige vandalen die de boel in de fik hebben gestoken. “Alles wat kon branden is weg."

In het Wormer- en Jisperveld liggen veel kleine eilandjes die gekocht zijn door particulieren. Deze eilanden worden door de eigenaren onderhouden er er mag ook op gebouwd worden. Helaas weten jongeren de eilanden ook ieder jaar weer te vinden. De verwoeste picknicktafel en het speelhuisje zijn het gevolg van alweer de vierde brand in het natuurgebied dit jaar.

Maat is vol

Nu is de maat vol, vindt ook wethouder Halewijn van Wormerland. Een burgerwacht wil hij het niet noemen, maar bewoners hebben onderling wel afgesproken om vaker poolshoogte te gaan nemen bij de eilanden. "Zodat ze met de politie en de boa’s vaker kunnen surveilleren om te kijken of we die jongens kunnen aanhouden", zo licht hij toe.

"Het is heel jammer dat het nodig is, maar blijkbaar kunnen de kinderen zichzelf niet in de hand houden", vervolgt hij. "Met een beetje alcohol en lachgas erbij zijn ze in staat om alles in de fik te steken."