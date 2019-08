Auto rolt in sloot Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Een geparkeerde auto is vanmiddag bij de Rens Prinshof in Heerhugowaard in een sloot gerold.

Vermoedelijk stond de auto niet op de handrem waardoor deze uiteindelijk tot stilstand kwam in de sloot.

De hulpdiensten werden nog opgeroepen maar konden al snel rechtsomkeert maken. Niemand raakte gewond. De auto is uit de sloot getakeld.