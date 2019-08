Balgzandbrug en Kooybrug volgende week elk een nacht dicht vanwege onderhoud

DEN HELDER - De Balgzandbrug in Anna Paulowna en de Kooybrug in Den Helder zijn volgende week elk één nacht afgesloten vanwege onderhoud. Automobilisten worden omgeleid en zijn daarmee maximaal een halfuur extra onderweg.

Het zogeheten brugmeubilair - cameramasten, bruglichten en slagboomkasten - wordt die nachten schoongemaakt. De draaiende delen van de brug worden gesmeerd en het brugmeubilair en de brugklep worden geinsepcteerd. Daarnaast zal het gras in de omgeving van de bruggen worden gemaaid.

De Balgzandbrug is dicht in de nacht van woensdag op donderdag vanaf 0.00 uur, de Kooybrug de nacht erna vanaf 23.00 uur. Beide bruggen zijn om 5.00 uur in de ochtend weer open. In de tussentijd wordt verkeer omgeleid via de omringende snelwegen en provinciale wegen.

De parallelbaan blijft in die tijden open voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor bussen en hulpdiensten. In juni gingen beide bruggen ook al een nacht dicht vanwege werkzaamheden.