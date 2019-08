Werken aan een cold case? De politie zoekt vrijwilligers voor een team in Haarlem

HAARLEM - Werken aan een 'cold case': het klinkt bijna alsof je in een spannende misdaadthriller zit. Toch zou ook jij dat kunnen doen. De politie is namelijk op zoek naar vrijwilligers voor een coldcaseteam in Haarlem.

Een cold case is een misdrijf of ongeluk waarbij politie en justitie de zaak uitgebreid onderzocht hebben, maar waarbij het niet gelukt is om het misdrijf of ongeluk op te lossen. De politie is nu op zoek naar vrijwilligers die een frisse blik op oude coldcasedossiers willen werpen.

Politiewoordvoerder Menno Hartenberg vertelt aan NH Nieuws dat ze voornamelijk op zoek zijn naar oud-politiemedewerkers of mensen die verstand hebben van ICT-zaken. "Het werk is vooral het digitaliseren van oude cold cases. Grote papieren orders moeten in de computer worden gezet."

Kritische blik

Toch wordt elke sollicitatie serieus behandeld, zegt Hartenberg. "Het gaat erom dat je iets nieuws kan toevoegen. Je zou de gegevens alleen suf in kunnen voeren, maar we zijn eigenlijk op zoek naar mensen die de tijd hebben om een dossier grondig te bekijken en er een kritische blik op te werpen. Hoe meer mensen meedenken, hoe beter."

De politiewoordvoerder benadrukt dat niet iedereen geschikt is voor het werk. "Je moet heel alert zijn en verstand hebben van zaken. Voordat je aan de slag kunt, moet je eerst een screening ondergaan."

Op grote schaal

Volgens Hartenberg worden er wel vaker vrijwilligers gevraagd om te helpen bij cold cases. "Maar het is voor het eerst dat we dat op zo'n grote schaal gaan doen met een vacature."

Geïnteresserd? Houd er dan rekening mee dat je er minimaal 96 uur en maximaal 576 uur per jaar aan kwijt bent. Er staat een kleine vergoeding tegenover.