Operatie Bibian Mentel goed verlopen: "Alles lijkt het te doen"

LOOSDRECHT - De operatie van Bibian Mentel is goed verlopen. Dat laat haar man Edwin Spee weten.

"We hebben goed nieuws gekregen", vertelt de emotionele Edwin in een video op Facebook. "Het is nu nog even een uurtje duimendraaien dat Bibian straks zelf alles kan bewegen. De arts is heel tevreden. Mijn schatje ligt nu bij te komen. Alles lijkt het te doen."

Bij de oud-snowboarder werd vanmorgen een tumor verwijderd. Een gevaarlijke operatie waarbij een dwarslaesie tot de mogelijkheden behoorde. Dat bleef Bibian dus hoogstwaarschijnlijk bespaard.

Onder het bericht van Edwin wordt opgelucht gereageerd: "Wat een goed nieuws", schrijft de een. "Dat klinkt veelbelovend", schrijft een ander.