Lotte (28) zwaar toegetakeld door val van brug: hechtingen in gezicht, mond gescheurd

DEN HELDER - De 28-jarige Lotte van den Heuvel uit Den Helder heeft zware verwondingen overgehouden aan haar val van de loopbrug vanaf Willemsoord. Zo zitten er onder meer drie of vier hechtingen in haar gezicht, is haar kaak mogelijk gebroken en is haar mond aan de binnenkant gescheurd.

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad, aan wie Lotte en haar moeder Wilma van den Heuvel hun verhaal doen.

De vrouw was zaterdagnacht naar een feestje in een café op de voormalige scheepswerf Willemsoord geweest. Eenmaal onderweg naar huis wilde ze de loopbrug naar de Weststraat oversteken. Onbekenden hadden die echter open gezet, maar dat had ze niet gezien. Aan het einde van de brug viel ze, waarbij ze met haar gezicht op de rand van de kade terecht kwam. Ze was direct buiten bewustzijn. Een vriend waarschuwde de alarmdiensten.

Haar moeder Wilma werd pas later gewaarschuwd en is blij dat het nog relatief goed is afgelopen. "Haar fiets is in het water gevallen. Wat als zij óók in het water was geraakt? Ik moet er niet aan denken."

Inmiddels wordt Lotte door haar moeder verzorgd - ze kan alleen gepureerd voedsel eten en heeft nog altijd veel pijn. Ze hoopt bovenal dat de wonden geen littekens achterlaten. "En ik ga nooit meer over de loopbrug heen. Ik pak voortaan de hoofdingang."