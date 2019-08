Bewoner zwaargewond bij uitslaande woningbrand in Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Bij een brand in een middenwoning in de Brederodelaan in Bloemendaal is aan het begin van de middag iemand gewond geraakt. Een getuige vertelt tegen NH Nieuws dat het slachtoffer zwaargewond met brandwonden door de hulpdiensten naar buiten werd gebracht.

Even na 12.00 uur kreeg de brandweer een melding van een gebouwbrand in de Brederodelaan. De brand werd op locatie direct opgeschaald naar middelbrand vanwege de uitslaande vlammenzee en rookontwikkeling.

Vlammen

Een woordvoerder van de veiligheidsregio bevestigt dat er inderdaad iemand gewond is geraakt. Er is een traumahelikopter onderweg om de hulpdiensten bij te staan. De brand waarbij de vlammen uit de ramen sloegen kon snel door de brandweer worden geblust.

Inmiddels is de brand onder controle en het signaal brandmeester gegeven.