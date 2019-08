Computerstoring ziekenhuizen Blaricum en Hilversum verholpen

BLARICUM - De ziekenhuizen van Tergooiziekenhuizen in Blaricum en Hilversum hebben vandaag lang last gehad van een grote computerstoring. Meerdere afdelingen moesten gesloten worden.

De storing begon gisteravond laat en kon pas vanmiddag worden opgelost. Oorzaak was een storing tussen twee netwerkcomponenten, waardoor artsen en verpleegkundigen niet meer in het ziekenhuisysteem konden komen.

Alle geplande operaties zijn vanwege de storing geannuleerd, afspraken die gepland stonden op de poliklinieken zijn afgebeld. De opgelopen achterstand wordt vanaf morgen ingehaald.

Niet in gevaar

Volgens een woordvoerder hebben patiënten niet heel veel last gehad van de storing. De veiligheid van de zorg is ook niet in gevaar geweest.