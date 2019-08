Vriendengroep in actie voor ouders met kanker: "Hun kinderen staan er straks alleen voor"

DIEMEN - Het verdriet stapelt zich op voor een gezin uit Diemen. Moeder Anita is, na jarenlang vechten, de strijd tegen de kanker aan het verliezen. Ze zit in de laatste levensfase en heeft zelfs haar euthanasie al gepland, maar het noodlot slaat nogmaals ongenadig hard toe: ook vader John wordt ziek. Héél ziek. "En ik weet dat ze er financieel niet goed voor staan. Dochter Roma en zoon Nino staan er straks helemaal alleen voor", aldus een vriendin die in actie komt.

Jacqueline Zurburg plaatste deze week, samen met andere vrienden van de familie, een noodkreet op Facebook. Met een crowdfunding actie willen ze de kinderen helpen.

Strijdvaardig

Anita vecht al een aantal jaar tegen borstkanker. De vrouw toont zich strijdvaardig en een tijd lang lijkt het of ze er goed door heen zal komen. Maar de ziekte blijft terug komen. Vader John werpt zich op als huisvader en zorgt voor zijn vrouw en kinderen. Roma (19) studeert en woont thuis. Nino (22) werkt op de grensovergang Nederland/Duitsland en woont in zijn vrije tijd thuis.

"Anita heeft begin dit jaar te horen gekregen dat zij niet meer lang te leven heeft", vertelt Jacqueline tegen NH Nieuws. "Met haar gezin wil ze proberen om zolang mogelijk van elkaar te genieten en als de tijd daar is rustig in te slapen zodat het gezin liefdevol met zijn drieën verder zouden kunnen gaan."

Een mokerslag

Maar dan komt de volgende klap. John voelt zich niet goed en heeft zich laten onderzoeken. De diagnose komt als een mokerslag: ook hij heeft kanker en er is niets meer wat voor hem gedaan kan worden. De dokter geeft John nog maximaal zes weken, nog korter dan Anita. Inmiddels is die termijn ook verstrekken en leeft de vader al een week 'extra'.

Spoedcursus volwassen zijn

De paniek is groot bij de familie, aldus Jacqueline: "Het is in- en intriest wat dit gezin mee moet maken. Ze wonen in een sociale huurwoning, wat betekent dat Roma en Nino straks, binnen drie maanden, op straat komen te staan als hun ouders wegvallen."

Volgens Jacqueline heeft Anita de geplande euthanasie afgezegd en probeert haar kinderen een spoedcursus 'volwassen zijn' te geven voordat Nino en Roma alleen achterblijven.

Het is een grauw vooruitzicht voor de kinderen dat snel dichterbij komt: thuisloos, zonder geld en op slag wees. Met de crowdfunding wil de vriendengroep een buffertje maken voor de kids. "We hopen dat we Roma en Nino zo een start kunnen geven om een nieuw leven op te kunnen bouwen, waarin ze hun verdriet kunnen verwerken."

De tijd dringt

Volgens Jacqueline zou er vanuit de gemeente Diemen een initiatief zijn geweest om te kijken of de kinderen de woning over kunnen nemen. "Maar dat ligt ook al een poos stil. We horen er niks meer van en de tijd dringt."

Dankbaar

Inmiddels hebben er al veel mensen geld voor de kinderen gedoneerd. John en Anita laten aan NH Nieuws weten erg dankbaar te zijn voor de hulp en steun die ze krijgen vanuit de buurt en ook via wildvreemden die zich het verhaal van de familie aantrekken.