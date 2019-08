Christoforuskerk Schagen blijkt te zijn getroffen door blikseminslag

SCHAGEN - De harde klap die Schagenezen dinsdag hebben gehoord, blijkt een blikseminslag in de toren van de Christoforuskerk aan de Molenstraat te zijn geweest. De bliksemafleider bleek zijn werk te hebben gedaan: hij voorkwam dat er brand ontstond.

Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.

Lees ook: Blikseminslag op boot Enkhuizer haven: "Ik werd door de lucht geblazen"

Pastoor Eduard Moltzer zegt tegen de krant aan een ramp te zijn ontsnapt. "Voor hetzelfde geld was de hele toren in brand gevlogen", zegt hij. "Wie weet wat er dan was gebeurd. Het is echt een godswonder dat het zo is afgelopen. Ja, we zijn echt door het oog van de naald gekropen."

De knal was in de wijde omgeving te horen. Moltzer: "Wij schrokken ons wild en dachten hier met z'n allen eerst dat er een bom afging. Het volgende moment viel alle stroom uit en konden we ook niet meer bellen."

Lees ook: VIDEO: 8-jarige Roham filmde per ongeluk een blikseminslag, vlákbij

Eerder deze week overleed zuster Lies van der Voort (95). Zij heeft zich tientallen jaren met hart en ziel ingezet voor de parochianen in Schagen. Volgens Moltzer heeft ze er ook de hand in gehad bij het voorkomen van de kerkbrand. "Zij heeft van bovenaf gebeden en nog even flink haar best voor ons gedaan, zeggen wij hier tegen elkaar."