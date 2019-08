Poolse man jaar na coma-mishandeling in Blokker alsnog gearresteerd

BLOKKER - Er is dinsdag een 28-jarige Poolse man aangehouden voor een mishandeling van ruim een jaar geleden. Een 42-jarige Pool werd in april 2018 door hardlopers gevonden in een natuurpark in Blokker. Hij lag daarna lange tijd in coma.

De joggers zagen hem op een heuvel liggen in Natuurpark Blokweer, bij de Vriendschapslaan. Hij bloedde heftig op zijn hoofd.

Toen de politie kwam, kon de man al bijna niet meer praten. Hij heeft nog een paar woorden gezegd, maar vlak erna raakte hij bewusteloos en belandde dus in een coma. De politie meldt nu dat het slachtoffer 'nooit meer volledig zal herstellen'.

Tips

De politie zocht na de mishandeling naar getuigen. Een politiewoordvoerder laat weten dat de verklaringen van de getuigen die zich hebben gemeld 'zeker hebben bij gedragen aan het aanhouden' van deze 28-jarige man.