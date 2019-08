Hond bijt jonge ree dood in het Gooise Spanderswoud: "Het is regelmatig raak"

HILVERSUM - Ee hond heeft vorige week een reekalf doodgebeten in het Spanderswoud in Hilversum. Omstanders zagen hoe een viervoeter het dier te grazen nam. Omdat dit volgens boswachter Mirjam vaker voorkomt, roept ze hondenbezitters dan ook op om beter op hun huisdier te letten.

Hoewel honden niet aangelijnd hoeven te worden, kunnen wandelaars wel degelijk maatregelen nemen volgens Mirjam: "Honden moeten hier onder appél. Dat wil zeggen dat je de hond onder controle houdt als hij achter een wild dier aan gaat. Dat is ingewikkelder dan men denkt want het zit in het instinct van honden. Als je weet dat je hond achter een dier aanrent, lijn hem dan aan", aldus Mirjam.

Volgens de boswachter kunnen ook honden die wel luisteren als ze teruggefloten worden voor problemen zorgen: "Een ree is een vluchtdier. Als ze op de vlucht slaan, zitten ze boordevol met adrenaline. Ook al zit er dan geen hond meer achter ze aan, ze blijven rennen. Zo kunnen ze onder een auto komen of tegen een hek aanrennen. Het is regelmatig raak", legt ze uit.

Geven en nemen

Toch is het volgens de boswachter ook een kwestie van geven en nemen: "Dit stuk natuur is nou eenmaal ontzettend populair. Mensen wandelen hier graag met hun hond. We hebben veel plekken waar het verplicht is om honden aan te lijnen. Maar soms wil je je hond gewoon los laten lopen. Als je van je hond weet dat hij achter reeën aanrent, lijn hem dan even aan. Iedereen geniet van de natuur maar ga er een beetje bewust mee om. We zijn niet alleen", besluit ze.