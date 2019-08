Bordenmakers gaan de mist in met 'Bussems' bord

BUSSUM - Bussumse automobilisten staan deze week wel even raar te kijken op weg naar huis: de weg naar hun woonplaats wordt op een bord op de provinciale weg N236 niet aangeduid als Bussum, maar als 'Bussem'.

Het foutje wordt wel vaker gemaakt, merk je als je door de reacties van Bussumers scrollt. "Ach, daar is het oude bord weer van stal gehaald", wordt gereageerd op Facebook. Maar ook: "Geloof me, ik ken oud-Bussumers, die me schreven dat ze in 'Bussem' geboren en getogen waren. En er zijn ook Bussumers, die zeggen dat ze Bussummer zijn", refereert een lezer naar een andere veel gemaakte taalfout.

Omdat het gaat om een verkeersbord dat er maar even staat, zal het foutje ongetwijfeld niet worden verbeterd.

Toch goed?

Het opvallende foutje is overigens historisch zo gek nog niet, concluderen andere Bussumers. Op historische landkaarten staat een landgoed 'Oud-Bussem'. Of zou dat vroeger ook al een foutje zijn geweest?