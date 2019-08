Doos met acht gedumpte konijntjes gevonden in weiland: "Wat een schoften!"

MIDDENMEER - Een scherpe voorbijganger spotte gisteren in Middenmeer heel jonge knaagdiertjes in het hoge gras bij een vijver aan de Alkmaarseweg. "Het waren acht ukkepukkies van konijntjes. Het houdt niet op!"

Dat schrijft de dierenambulance op Facebook. "Waarschijnlijk zaten ze in een doos die omgevallen was."

Ze zijn inmiddels opgehaald en 'zitten veilig en droog'. "Dankzij heel snel optreden van de vinder konden alle acht konijntjes gelukkig snel gevangen worden."



Nog een konijntje

De reacties op het Facebook-bericht liegen er niet om: "Wat een schoften", schrijft iemand. Een ander is er verdrietig van: "Triest, triest, triest." Een ander is scherp op konijntjes: "Op het Schorrekruid, vlak bij de dumpplek, is vandaag nog een klein konijntje gevonden. Misschien zelfde nest?"