Bloembollen-pallets afgefikt op boerderij in 't Zand

'T ZAND - Er is vannacht een flinke brand uitgebroken op het terrein van een boerderij aan de Korte Belkmerweg in 't Zand. Er gingen brandweerwagens uit Schagen en Anna Paulowna op af. Het bleek dat er pallets in brand stonden.

De brand brak uit rond kwart voor een. De pallets - kuubskisten - die in de brand stonden, werden gebruikt bij de bollenteelt.

De brandweer bluste met water uit de omliggende sloten. Een kraan haalde de restanten van de kuubskisten uit elkaar om het blussen te vergemakkelijken.