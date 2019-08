OM: "Slachtoffer liquidatie (24) werd naar Amsterdam Zuidoost gelokt"

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de 24-jarige Shaquille Goedhart begin mei naar Zuidoost is gelokt om vervolgens geliquideerd te worden. Dat bleek vandaag tijdens een eerste zitting tegen twee verdachten in de zaak. Goedhart werd bij een flat in de straat Hoptille doodgeschoten.

Het Openbaar Ministerie is een derde verdachte, mogelijk een schutter, op het spoor. Dat zei officier van justitie Saskia de Klerk vandaag tijdens de zitting. Ze verwacht dat hij snel wordt aangehouden, maar wil verder niet op de zaak ingaan.

Gelokt

De 24-jarige Shaquille Goedhart werd op 2 mei 2019 op straat neergeschoten. Drie kogels raakten zijn hoofd en hals waardoor hij ter plaatse overleed. In de weken daarna werden twee mannen aangehouden. Ze zouden volgens het Openbaar Ministerie het slachtoffer al langere tijd hebben gevolgd en naar de moordlocatie hebben gelokt.

Vrienden van Goedhart hebben verklaard de bewuste avond met hem op pad te zijn geweest. Goedhart vertelde hen dat hij een afspraak had met iemand. Ze reden met de auto naar de Foppingadreef in Zuidoost. "Hé, daar zijn ze", zou Goedhart gezegd hebben. Toen hij uitstapte en in de richting van de mannen liep, werden direct drie schoten gelost. Getuigen zagen twee mannen vluchten. Goedhart werd op straat gereanimeerd, maar tevergeefs. Hij overleed ter plekke.

'Mannen achtervolgen me naar mijn osso, pfff'

De twee verdachten die vandaag voor de rechter stonden zijn Rivelino V. en Badr K. Justitie verdenkt V. ervan dat hij diegene was met wie Goedhart een afspraak had en hem zo naar de moordlocatie heeft gelokt. De bewuste avond van de moord had Goedhart meerdere malen contact met een telefoon, die justitie verbindt met V..

Uit een notitie van Goedhart zelf blijkt dat hij zich al langer bedreigd voelde. Enkele dagen voor de moord had hij al het gevoel dat hij werd gevolgd. Hij stuurde een bericht naar een vriend: "Mannen achtervolgen me naar mijn osso (huis, red.), pffff", schreef hij. Hij dacht dat ze hem moesten hebben omdat hij nog een schuld zou hebben van 2500 euro.

Ook medeplichtig bij poging moord Spy City

Badr K. is de tweede verdachte die vandaag voor moest komen. Hij zou mogelijk geschoten hebben. Na de schietpartij belde hij een man en zei: 'Ik heb je nodig.' Hij hijgde en zei dat hij aan het rennen was. Ook belde hij zijn vrouw. "Hallo liefje, ik ben klaar met werk. Ik leg het later wel uit. Kan niet over de telefoon", zei hij.

Zijn vriendin vroeg later of hij thuis zou komen, maar hij zei: "Ik wacht op de man met geld." Vlak voordat K. werd aangehouden door de politie zou hij hebben gezocht naar nieuwsberichten over de moord op Goedhart.

K. komt ook naar boven in een ander strafrechtelijk onderzoek. In de zaak van de poging tot moord op de bedrijfsleider van spyshop Spy City in het Westelijk Havengebied in augustus vorig jaar, wordt hij verdacht van het regelen van een vluchtauto.

Nabestaanden

Een groot deel van de familie van Goedhart kwam vandaag naar de rechtbank. Ze stonden voor het eerst oog in oog met de verdachten van de moord op hun zoon of broer. Sommige nabestaanden zijn gekomen om de gezichten van de verdachten te zien zodat ze niet iedereen op straat meer verdenken van de moord, laten ze aan AT5 weten.

Zwijgrecht

Tijdens de zitting beriepen beide verdachten zich op hun zwijgrecht. Ze ontkennen enige betrokkenheid bij de moord op Goedhart. Ook zeggen zij elkaar niet te kennen en hebben ze de rechtbank gevraagd om ze ver uit elkaar te zetten.

Toch heeft justitie camerabeelden waarop ze samen te zien zouden zijn en ook uit telefoonregistraties zou blijken dat ze vaker samen zijn geweest. De rechtbank vindt dat er voldoende bewijs is om de verdachten vast te houden. Op 7 november gaat de zaak verder.