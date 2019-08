Velsen-Noorder verdwijnt spoorloos na aankomst op werk in Aalsmeer

AALSMEER - De 43-jarige Velsen-Noorder Rogier Zijlstra wordt sinds gisterochtend vermist. Hij meldde zich zoals gebruikelijk op zijn werk in Aalsmeer, liet zijn jas en telefoon achter bij zijn bureau en verdween daarna spoorloos.

Zijlstra vertrok gisterochtend nog voor 6.00 uur van huis, waarna hij de tank van zijn grijze BMW 525i Touring in zijn woonplaats Velsen-Noord nog even volgooide. Vervolgens reed hij door naar zijn werk in Aalsmeer, liet zijn jas en telefoon achter bij zijn bureau en verdween spoorloos.

Zijlstra is 1,75 meter lang en heeft donker haar. Welke kleding hij gisteren droeg, is niet bekend. Het kenteken van zijn auto luidt 50-PP-RK. Wie hem ergens heeft gezien, wordt gevraagd die informatie te delen met de politie.