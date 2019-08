Update: vermiste Velsen-Noorder teruggevonden in Breukelen

AALSMEER - De 43-jarige Velsen-Noorder die sinds dinsdagochtend vermist was, is zojuist teruggevonden. Dat bevestigd zijn vader tegen NH Nieuws.

Volgens zijn vader is de man in Breukelen aangetroffen. Waarom de man zolang verdween en niks van zich liet horen is niet bekend.

Spoorloos

Familie en vrienden maakten zich gisteren zorgen toen de Velser-Noorder verdween. De man meldde zich zoals gebruikelijk op zijn werk in Aalsmeer, liet zijn jas en telefoon achter bij zijn bureau en verdween daarna spoorloos.