Bewoners zijn Ziggo-storing na week spuugzat: "Terug in de Middeleeuwen"

DE WOUDE - Al meer dan een week hebben Ziggo-gebruikers in Driehuizen, De Woude en Zuidschermer een dode lijn, geen internet en geen tv. Door graafwerkzaamheden is een kabel geraakt. Volgens de boze bewoners geeft Ziggo geen gehoor.

"Bellen is er niet meer bij, want de telefoon doet het gewoon niet", zegt een geïrriteerde Hendrik Jan Bos, terwijl hij de huistelefoon weer in de lader legt. "We zijn terug in de Middeleeuwen, dankzij Ziggo!"

Ziggo laat weten niet bij de bewuste beschadigde kabel te kunnen komen omdat er een betonnen silo bovenop staat. Er zouden nu gesprekken zijn met de aannemer Dura Vermeer om de silo te verplaatsen. Bewoners denken dat de oplossing niet zo moeilijk hoeft te zijn, omdat er al een hijskraan op de bouwplaats staat.

'Opgelost'

De bewoners vinden de communicatie met hen bovendien slecht. "Ziggo kan er uiteraard niks aan doen dat de kabel is geraakt, maar Ziggo geeft niet thuis", zegt Jeroen Bruin, secretaris van dorpsraad De Woude. "Elke dag horen we dat het de dag erna om 8.00 uur is opgelost, maar het duurt nu al zeven dagen."

Ook Marianne Melissen van restaurant 't Kombof is het zat: "Je wordt continu doorgeschakeld en wordt niet teruggebeld, zoals ze beloven. Dat is gewoon vervelend."



Hotspots

Bewoners werken nu veel met hotspots via hun mobiele telefoon en maken extra kosten omdat hun databundels daardoor opraken. Ziggo geeft aan te realiseren hoe vervelend de situatie is en zegt er bovenop te zitten.

"Het is heel frustrerend om te moeten wachten. Je kunt wel iets met je hotspot, maar het moet gewoon opgelost worden", aldus Bruin.



Toch hebben die 'Middeleeuwse toestanden' ook zo hun voordeel. In restaurant 't Kombof zitten de dorpsgenoten gezellig aan een biertje. "Dit doen wij dan. Fielrejeppen of in de kroeg zitten", grapt Hendrik Jan Bos. Hij heeft nog wel een tip aan andere gedupeerden: "Meld je bij de consumentenbond. Want Ziggo laat je in de kou staan."