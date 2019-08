Politie schiet bij aanhoudingen op straat in Amsterdam Zuidoost

AMSTERDAM - De politie heeft vanavond twee mannen opgepakt op de Dickenslaan in Amsterdam-Zuidoost. Bij de aanhouding losten agenten waarschuwingsschoten. Een derde verdachte is nog voortvluchtig.

De aanhouding vond rond 18.15 uur plaats. Een buurtbewoner laat weten dat hij twee schoten hoorde.

Vuurwapen

Een woordvoerder van de politie zegt dat er een melding over een persoon met een vuurwapen in een woning in de straat was binnengekomen. Op het moment dat agenten in de de straat stonden, kwamen er drie mannen naar buiten gerend. "Zij wilden er vandoor gaan in een auto en toen zijn er waarschuwingsschoten gelost."

Op foto's is te zien dat een van de verdachten, met handboeien om, op de stoep moest liggen. Hij is na een paar minuten overgebracht naar een politiebureau.

Schoen

Een derde verdachte wist wel te vluchten. De politie zoekt hem nog en heeft onder meer een politiehelikopter ingezet.

Ook is zijn signalement via Burgernet verspreid. Het gaat om een donker getinte man die ongeveer 25 jaar oud is. Hij draagt een grijze joggingbroek en mist een schoen. Die schoen ligt nog op de Dickenslaan.





Afgelopen maandag loste de politie ook al waarschuwingsschoten in Zuidoost. Toen gebeurde dat bij de aanhouding van een mogelijk met mes bewapende man bij winkelcentrum Amsterdamse Poort.