Auto belandt in sloot na kopstaartbotsing in Velserbroek

VELSERBROEK - Bij een kopstaartbotsing in Velserbroek is vanmiddag een auto in een naastgelegen sloot beland.

De botsing vond rond 17.15 uur plaats op de Rijksweg, parallel aan de N208. Volgens getuigen schoot de voorste auto na de aanrijding door, waarna 'ie via de berm het water in rolde.

Dankzij het lage waterpeil bleef het grootste gedeelte van de auto boven water. De inzittenden konden er op eigen kracht uitkomen en bleken na controle door ambulancepersoneel niets te mankeren.

Beide auto's zijn door een berger opgehaald.